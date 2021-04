Advertising

DividendProfit : Pmi composito Eurozona sale a marzo a 53,2, oltre le stime – Economia - tvbusiness24 : #Eurozona, migliora l’indice #PMI composito. A marzo segna 53,2 punti, il valore più alto da luglio 2020 - fisco24_info : Pmi composito Eurozona sale a marzo a 53,2, oltre le stime: Pmi servizi a 49,6 punti, dai 45,7 di febbraio - Gazzettadmilano : Pmi composito Italia sale a marzo a 51,9 punti, al di sotto di quanto atteso. - Testament73 : #datevenamossa Pmi composito Italia sale a marzo a 51,9 punti, sotto attese - Economia - ANSA -

L'indicedell'Eurozona è salito a marzo oltre le attese a 53,2 punti, dai 48,8 di febbraio. Gli analisti avevano previsto che si fermasse a 52,5 (come la stima flash). Lo riporta l'agenzia ...L'indicedi Markit Economics, che misura la fiducia dei manager addetti agli acquisti delle imprese, a marzo in Italia è salito a 51,9 punti, dai 51,4 di febbraio. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, ...L'indice Pmi composito dell'Eurozona è salito a marzo oltre le attese a 53,2 punti, dai 48,8 di febbraio. Gli analisti avevano previsto che si fermasse a 52,5 (come la stima flash). (ANSA) ...A marzo l’attività economica della zona euro migliora. L'Indice IHS Markit PMI della Produzione Composita segna 53,2 punti, in salita rispetto a 48,8 il valore più alto da luglio dello scorso anno. In ...