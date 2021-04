Pizzaiolo cambia casa e trova 2 quadri in soffitta: "Capolavori del '600 spariti 25 anni fa" (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ho trovato i quadri in soffitta. Avevano una coperta buttata sopra. Uno dei due era adagiato in mezzo al guano dei piccioni. Quando li abbiamo scoperti, a me e a Stefania sono subito sembrati molto belli e li abbiamo portati in casa”. È il racconto fatto al quotidiano La Stampa da Max Mazzola, Pizzaiolo di Valenza, in Piemonte, che insieme alla moglie ha trovato due Capolavori del Seicento, scomparsi 25 anni fa, mentre stava sistemando la sua nuova abitazione. Le tele sono state attribuite a Guglielmo Caccia detto il Moncalvo: una Madonna del Rosario e un’Annunciazione risalenti al XVII secolo. Erano state rubate alla parrocchia di Borgo San Martino 25 anni fa. L’autenticità è stata confermata anche dal critico d’arte Vittorio Sgarbi. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Hoto iin. Avevano una coperta buttata sopra. Uno dei due era adagiato in mezzo al guano dei piccioni. Quando li abbiamo scoperti, a me e a Stefania sono subito sembrati molto belli e li abbiamo portati in”. È il racconto fatto al quotidiano La Stampa da Max Mazzola,di Valenza, in Piemonte, che insieme alla moglie hato duedel Seicento, scomparsi 25fa, mentre stava sistemando la sua nuova abitazione. Le tele sono state attribuite a Guglielmo Caccia detto il Moncalvo: una Madonna del Rosario e un’Annunciazione risalenti al XVII secolo. Erano state rubate alla parrocchia di Borgo San Martino 25fa. L’autenticità è stata confermata anche dal critico d’arte Vittorio Sgarbi. ...

