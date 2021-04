“Piuma” | il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – E’ in rotazione da oggi . E la stessa artista spiega che questo brano “nasce in un periodo particolare per tutti. Un periodo in cui il tempo è sembrato fermarsi mentre il mondo con la sua tenacia continuava a girare. Non so cosa aspettarmi e non so cosa e come sarà, ma so che voglio esserci… devo! Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno lasciato costruire questo miofuturo”. E ancora: “Grazie sempre a quelle persone che nonostante le difficoltà non mi hanno mai abbandonata perché anche nella distanza sentivo la loro presenza. Grazie al mio angelo custode (nonna) e a tutta la mia famiglia per essersi presa cura di me. Grazie alla mia gente che è sempre fonte di coraggio e ispirazione. Grazie davvero a tutti dal profondo della mia anima”. E questa sera, dalle 19, la piattaforma digitale “A-Live” ospiterà un grande evento in live ...