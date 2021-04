Più Italia dentro Borsa-Euronext. La strategia del governo per frenare Parigi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prendere tempo, per strappare le migliori condizioni possibile. Sembra essere proprio questa la linea del governo Italiano nell’ambito dell’operazione che porterà Borsa Italiana tra le braccia di Euronext, il consorzio pan-europeo a trazione francese che controlla sei piazze finanziarie continentali, a cominciare da Parigi. Lo dicono una serie di indizi, tutti convergenti verso una sola direzione: fermare la fusione, dopo la fuoriuscita di Borsa dal London Stock Exchange per 4,32 miliardi, sarà pressoché impossibile. Però si può evitare che su Borsa sventoli solo un tricolore, quello francese. Sì, l’Italia ad oggi esprime il presidente, Piero Novelli, ex Ubs (ma il ceo del nuovo gruppo è francese) e ben due azionisti, Cdp (7,3%) e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prendere tempo, per strappare le migliori condizioni possibile. Sembra essere proprio questa la linea delno nell’ambito dell’operazione che porteràna tra le braccia di, il consorzio pan-europeo a trazione francese che controlla sei piazze finanziarie continentali, a cominciare da. Lo dicono una serie di indizi, tutti convergenti verso una sola direzione: fermare la fusione, dopo la fuoriuscita didal London Stock Exchange per 4,32 miliardi, sarà pressoché impossibile. Però si può evitare che susventoli solo un tricolore, quello francese. Sì, l’ad oggi esprime il presidente, Piero Novelli, ex Ubs (ma il ceo del nuovo gruppo è francese) e ben due azionisti, Cdp (7,3%) e ...

Advertising

CarloVerdelli : Di #PatrickZaki e del suo lento morire non parla già più nessuno. Torneremo a indignarci tra un mese e mezzo, alla… - QuiMediaset_it : .@IsolaDeiFamosi : leader della prima serata sul pubblico attivo con il 19.5% di share (che sale al 21.93% di share… - SkyTG24 : Nella notte tra il 5 e il #6aprile 2009 una scossa di #terremoto sorprende nel sonno #LAquila: è uno dei terremoti… - dmrc202 : RT @_heysestra: Non Brando in tendenza perché è il 15enne più invidiato di tutta Italia ?? #mellos - streetnamex : RT @_heysestra: Non Brando in tendenza perché è il 15enne più invidiato di tutta Italia ?? #mellos -

Ultime Notizie dalla rete : Più Italia Lotteria degli scontrini, estrazione 8 aprile: come funziona ... viene estratto un codice associato a una persona che non è residente in Italia nel momento di ... secondo i dati forniti dal Ministero dell'Economia, sono più di 4 milioni gli italiani che hanno già ...

Reddito di Emergenza, come presentare la domanda da oggi ... è incrementato di 0,4 punti per ogni ulteriore componente con più di 14 anni e di 0,2 punti per ... Altri requisiti indispensabili sono infine la residenza in Italia e un valore dell'ISEE sotto i 15 ...

La Juventus è la squadra più tifata d’Italia, seguono Milan e Inter | Foto dei grafici Calcioblog.it ... viene estratto un codice associato a una persona che non è residente innel momento di ... secondo i dati forniti dal Ministero dell'Economia, sonodi 4 milioni gli italiani che hanno già ...... è incrementato di 0,4 punti per ogni ulteriore componente condi 14 anni e di 0,2 punti per ... Altri requisiti indispensabili sono infine la residenza ine un valore dell'ISEE sotto i 15 ...