Pirlo: ”Con lo spirito visto contro il Napoli avremmo fatto meglio in altre partite” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pirlo: E’ normale che a volte fai bene e a volte sbagli. Sono successe tante cose. Questo mi servirà per crescere. Da questi sbagli posso trarre le conclusioni per non ripeterli. Il nostro obiettivo e’ arrivare tra le prime quattro Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport ed in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli ottenuta conj il punteggtio di 2-1. Queste le parole del tecnico bianconero: Pirlo CONTENTO PER L’ATTEGGIAMENTO TENUTO IN CAMPO DALlA JUVENTUS “Non sono arrabbiato, ma per questo tipo di atteggiamento abbiamo lasciato tanti punti per strada. Con lo spirito visto contro il Napoli avremmo fatto meglio anche in altre partite. ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 7 aprile 2021): E’ normale che a volte fai bene e a volte sbagli. Sono successe tante cose. Questo mi servirà per crescere. Da questi sbagli posso trarre le conclusioni per non ripeterli. Il nostro obiettivo e’ arrivare tra le prime quattro Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport ed in conferenza stampa dopo la vittoria sulottenuta conj il punteggtio di 2-1. Queste le parole del tecnico bianconero:CONTENTO PER L’ATTEGGIAMENTO TENUTO IN CAMPO DALlA JUVENTUS “Non sono arrabbiato, ma per questo tipo di atteggiamento abbiamo lasciato tanti punti per strada. Con loilanche in. ...

