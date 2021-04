Pirlo | “Abbiamo lasciato troppi punti per strada | tante volte non ho visto lo spirito di stasera”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea, ha commentato così a Sky Sport la vittoria sul Napoli: “perper questo atteggiamento, magari non siamo stati incisivi in partite che potevano essere abbordabili e invece nonaffrontato con lodi. Quando vuoi vincere, ti sacrifichi, ti aiuti, alla fine porti a casa il risultato e non sempre l’fatto”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Andrea, dopo la vittoria per 2 - 1 sul Napoli, ha parlato praticamente di tutto . Partendo con una nota di amarezza: " Arrabbiato? No,lasciato troppi punti per strada. Non siamo stati ...2 Andrea, allenatore della Juventus , parla a Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli : 'lasciato qualche punto per strada. Quando hai questo spirito, quando corri anche per gli altri, fai ...BUFFON – «Avrebbe dovuto giocare Buffon col Torino perché Szczesny veniva da tante partite. Il mister dopo la conferenza di ieri ha parlato con lui, e entrambi sono arrivati alla conclusione che ...Paulo Dybala subito a segno. Paulo Dybala, rientrato dopo una lunga assenza (e la punizione che lo ha estromesso dal derby), è stato subito decisivo. "Quando hai un giocatore come Dybala a disposizion ...