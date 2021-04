Pierpaolo Petrelli presenta la Salemi al figlio “E’ la prima donna che gli presento” (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’amore nato all’interno del GF Vip cresce sempre di più, tanto che Pierpaolo Petrelli ha deciso di far incontrare Giulia Salemi al figlio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliaSalemi) Il loro amore è nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip e una volta usciti, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi hanno continuato questa frequentazione. La famiglia del giovane ex gieffino però non hanno preso molto bene questa scelta del figlio, forse a causa di tutto quello che hanno potuto leggere sul web. LEGGI ANCHE—>JONATHAN KASHANIAN: SVELATO IL MOTIVO DEL PERCHE’ INDOSSA SEMPRE IL CAPPELLO La giovane influencer non si è ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’amore nato all’interno del GF Vip cresce sempre di più, tanto cheha deciso di far incontrare Giuliaal. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia(@giulia) Il loro amore è nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip e una volta usciti,e Giuliahanno continuato questa frequentazione. La famiglia del giovane ex gieffino però non hanno preso molto bene questa scelta del, forse a causa di tutto quello che hanno potuto leggere sul web. LEGGI ANCHE—>JONATHAN KASHANIAN: SVELATO IL MOTIVO DEL PERCHE’ INDOSSA SEMPRE IL CAPPELLO La giovane influencer non si è ...

Advertising

DomenicoIppol20 : @daymelloreal Cara Dayane Mello sei una grande donna. Cara Dayane Mello stai vicino Giulia Salemi, Pierpaolo Petr… - DomenicoIppol20 : @lapartevera Caro Giulia Salemi è Pierpaolo Petrelli state attenti ha Tommaso Zorzi non è vostro amico. Le persone… - NapOletanaFOlle : @erikaestanKa Nella vita non sono tutti pierpaolo petrelli, anzi non lo è nessuno, ma perchè Awed è stato salvato?! - DomenicoIppol20 : @pierpaolopretel Caro Pierpaolo Petrelli come regalo di compleanno, ?? ho visto che un nuovo smartphone, Iphone 12 p… - DomenicoIppol20 : Ricordati Pierpaolo Petrelli che ai fatto vedere il tuo 1 gioiello si chiama Leo tuo figlio. Il tuo 2 gioiello si… -