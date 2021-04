Piano vaccini in salita, ancora ritardi nelle consegne. Regioni senza dosi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – Il Piano vaccini non decolla: non ci sono abbastanza dosi per i continui ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche. Il commissario Figliuolo conferma l’obiettivo di 500mila vaccinati al giorno entro la fine di aprile ma numeri alla mano è un’ipotesi impraticabile. Per centrare l’obiettivo infatti servono il doppio delle dosi in arrivo. E come se non bastasse ci sono altri ritardi. Per non parlare delle nuove grane per AstraZeneca, con l’Ema che tra oggi e domani dovrebbe esprimersi nuovamente sulla correlazione del vaccino con rari casi di trombosi. Anche se pare che l’Agenzia europea per i medicinali non bloccherà la vaccinazioni ma darà indicazioni su eventuali fasce di rischio di età. Piano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – Ilnon decolla: non ci sono abbastanzaper i continuida parte delle case farmaceutiche. Il commissario Figliuolo conferma l’obiettivo di 500mila vaccinati al giorno entro la fine di aprile ma numeri alla mano è un’ipotesi impraticabile. Per centrare l’obiettivo infatti servono il doppio dellein arrivo. E come se non bastasse ci sono altri. Per non parlare delle nuove grane per AstraZeneca, con l’Ema che tra oggi e domani dovrebbe esprimersi nuovamente sulla correlazione del vaccino con rari casi di trombosi. Anche se pare che l’Agenzia europea per i medicinali non bloccherà la vaccinazioni ma darà indicazioni su eventuali fasce di rischio di età....

