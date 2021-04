Petrucci: “La politica deve decidere sulla presenza del pubblico negli stadi” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente della Fip Giovanni Petrucci si è espresso in merito alla presenza del pubblico in occasione degli Europei di calcio: “E’ la politica a dover decidere, a partire dal ministro Speranza. Il Cts può limitarsi a dare un parere. Non capisco, tuttavia, per quale motivo in Italia si possa dialogare con il Papa ma non con il Cts. Il pubblico è tutto per lo sport, è la sua anima. Bisogna fare il possibile per permettere che gli spettatori tornino a popolare gli spalti” ha dichiarato a RaiNews24. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente della Fip Giovannisi è espresso in merito alladelin occasione degli Europei di calcio: “E’ laa dover, a partire dal ministro Speranza. Il Cts può limitarsi a dare un parere. Non capisco, tuttavia, per quale motivo in Italia si possa dialogare con il Papa ma non con il Cts. Ilè tutto per lo sport, è la sua anima. Bisogna fare il possibile per permettere che gli spettatori tornino a popolare gli spalti” ha dichiarato a RaiNews24. SportFace.

