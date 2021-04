Pesce avariato ed il tifoso del Crotone | lo scherzo de ‘Le Iene’ a Filippo Inzaghi diventa virale

(Di mercoledì 7 aprile 2021)è stato protagonista di una stagione ottima sulla panchina del Benevento, l’obiettivo della salvezza è sempre più alla portata. Il tecnico si è confermato anche nel campionato di Serie A e può togliersi tante soddisfazioni in massima categoria, la carriera è ancora lunghissima. Il tecnico è stato vittima di unoorganizzato da ‘Lee che in poco tempo ha fatto il giro del web. All’allenatore del Benevento è stato fatto credere di aver mangiato del, il ristorante gli propone una spigola inviata da un fornitore. La complice è la moglie Angela Robusti, la donna ha finto dolori addominali. Il colpo di scena si verifica quandoincontra il fornitore che ha confermato di aver fatto un ‘dispetto’ in quanto ...

Advertising

CalcioWeb : Lo scherzo de @redazioneiene a #FilippoInzaghi fa il giro del web - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: #Benevento Pesce avariato e quel tifoso del Crotone... Lo scherzo delle #Iene a #PippoInzaghi - CorriereQ : Pesce avariato e quel tifoso del Crotone… Lo scherzo delle Iene a Pippo Inzaghi - sportli26181512 : Pesce avariato e quel tifoso del Crotone... Lo scherzo delle Iene a Pippo Inzaghi: Pesce avariato e quel tifoso del… - Gazzetta_it : #Benevento Pesce avariato e quel tifoso del Crotone... Lo scherzo delle #Iene a #PippoInzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Pesce avariato

Nei giorni scorsi è andato a comprare del, il sessantacinquenne gli ha scritto un biglietto ...preparare un buon sautè ha aperto il pacco e si è reso immediatamente conto il prodotto era...Al tecnico della Strega è stato fatto credere di aver mangiato delin un ristorante cittadino dove Pippo si reca una volta a settimana per un pasto fuori casa. Il ristoratore gli ...Alvin fa la spesa per l'uomo che assiste. Il figlio dell’anziano si rivolge al venditore che risponde: «Non sapevo che fossero per te. Ti prendo quelle buone» ...Complice la compagna e il suo ristoratore di fiducia, il tecnico dei campani è stato toccato sulla sua attenzione maniacale per la ...