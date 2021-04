Perugia | il cardinal Bassetti in visita al carcere di Capanne | il racconto di suor Carla

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Perugia cardinal

Bassetti: 'Non si tolga all'uomo la Croce' 2 aprile 2021 Pasquetta in visita nel carcere perugino di Capanne per ilGualtiero Bassetti, arcivescovo di- Città della Pieve e ...Il premier, dunque, ha preso parte alla messa delBassetti, presidente dei vescovi italiani e arcivescovo di- Città della Pieve, stando seduto in fondo alla cattedrale - sul lato ...La parola d’ordine è una sola: “Vogliamo ripartire”. Con questo obiettivo, Fipe Umbria, la maggiore organizzazione di rappresentanza degli ...Come da abitudine il Premier ha trascorso le festività pasquali a Città della Pieve seguendo la funzione religiosa delle ore 18 celebrata dal presidente della Cei Gualtiero Bassetti nella sua veste di ...