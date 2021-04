Perché Salvini teme Fratelli d'Italia alla presidenza del Copasir (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le gole profonde della Lega raccontano: “Temiamo un uso politico del Copasir”. E dall’altra parte del centrodestra, in Fratelli d’Italia, si replica: “La Lega teme forse qualcosa che possa riguardare i loro rapporti con la Russia?”. Ecco. Lo scontro sulla presidenza del Comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti, che il partito di Matteo Salvini vuole tenere per se, è durissimo tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Matteo Salvini. In questo scontro sul Copasir, la cui presidenza tradizionalmente spetterebbe a uno dei partiti di opposizione, si scaricano tutte le contese che dividono il centrodestra e che hanno creato ormai una incomunicabilità tra i due leader. Fratelli d’Italia ne ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le gole profonde della Lega raccontano: “Temiamo un uso politico del”. E dall’altra parte del centrodestra, ind’, si replica: “La Legaforse qualcosa che possa riguardare i loro rapporti con la Russia?”. Ecco. Lo scontro sulladel Comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti, che il partito di Matteovuole tenere per se, è durissimo tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Matteo. In questo scontro sul, la cuitradizionalmente spetterebbe a uno dei partiti di opposizione, si scaricano tutte le contese che dividono il centrodestra e che hanno creato ormai una incomunicabilità tra i due leader.d’ne ...

