Perché la Libia è crocevia del Mediterraneo. Appunti dopo la visita di Draghi (Di mercoledì 7 aprile 2021) La visita di Mario Draghi in Libia era destinata – anche per la centralità che la stampa italiana gli ha affidato – a essere osservata dall’esterno. Reazioni diverse con letture diverse. Per esempio, in Francia, il Figaro prende una posizione velatamente critica, sottolinea come l’Italia, “che difende i propri interessi economici”, voglia “recuperare un’influenza danneggiata dopo dieci anni di guerra civile”. Influenza che la Francia vede “danneggiata” allo stesso modo in realtà, dopo aver puntato su una posizione ambigua con l’ex governo onusiano – che in una fase dell’ultima guerra aveva protestato chiudendo i rapporti con Parigi, accusando i francesi di dare sostegno clandestino alle ambizioni del capo miliziano Khalifa Haftar, che voleva rovesciare l’esecutivo di Tripoli e prendersi il paese con le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ladi Marioinera destinata – anche per la centralità che la stampa italiana gli ha affidato – a essere osservata dall’esterno. Reazioni diverse con letture diverse. Per esempio, in Francia, il Figaro prende una posizione velatamente critica, sottolinea come l’Italia, “che difende i propri interessi economici”, voglia “recuperare un’influenza danneggiatadieci anni di guerra civile”. Influenza che la Francia vede “danneggiata” allo stesso modo in realtà,aver puntato su una posizione ambigua con l’ex governo onusiano – che in una fase dell’ultima guerra aveva protestato chiudendo i rapporti con Parigi, accusando i francesi di dare sostegno clandestino alle ambizioni del capo miliziano Khalifa Haftar, che voleva rovesciare l’esecutivo di Tripoli e prendersi il paese con le ...

