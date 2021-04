Perché il “No” al piano ITA può essere il vero rilancio di Alitalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Stando a indiscrezioni pubblicate di recente, le negoziazioni tra Commissione Europea e governo italiano su Alitalia sarebbero in stallo. Al centro del contendere sarebbero gli slot (in sostanza bande orarie per decolli ed atterraggi) all’aeroporto di Linate. La defunta Alitalia ne detiene all’incirca il 70% del totale, che il piano governativo intenderebbe passare in toto alla nuova ITA; la DG Concorrenza, invece, preferirebbe una riduzione al 50%, col rimanente redistribuito ad altre compagnie. Lo scopo di questo post è quello di avanzare una nuova proposta per il futuro di Alitalia. Lungi dal costituire una débâcle, la richiesta del team di Margrethe Vestager è secondo me un’opportunità per considerare un nuovo corso centrato su un unico hub a Roma, una direzione diversa da quello seguita per oltre dieci anni con i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Stando a indiscrezioni pubblicate di recente, le negoziazioni tra Commissione Europea e governo italiano susarebbero in stallo. Al centro del contendere sarebbero gli slot (in sostanza bande orarie per decolli ed atterraggi) all’aeroporto di Linate. La defuntane detiene all’incirca il 70% del totale, che ilgovernativo intenderebbe passare in toto alla nuova ITA; la DG Concorrenza, invece, preferirebbe una riduzione al 50%, col rimanente redistribuito ad altre compagnie. Lo scopo di questo post è quello di avanzare una nuova proposta per il futuro di. Lungi dal costituire una débâcle, la richiesta del team di Margrethe Vestager è secondo me un’opportunità per considerare un nuovo corso centrato su un unico hub a Roma, una direzione diversa da quello seguita per oltre dieci anni con i ...

