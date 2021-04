“Perché ho lasciato la danza”. Gianni Sperti, da ballerino a opinionista fisso in tv: dopo tanti anni la verità dietro quell’addio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Momento di confessioni per Gianni Sperti. Ha scelto il suo profilo Instagram per rispondere a numerose domande, poste dai suoi follower in queste ore. L’opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha deciso di mettersi a nudo e svelare tutti i suoi segreti al popolo della rete. Innanzitutto, al quesito riguardante i suoi presunti ritocchini al viso, ha ammesso: “Sì, qualcosina l’ho rifatta, ma non ho cambiato totalmente tutto”. Ora è arrivata un’altra rivelazione che riguarda aspetti lavorativi. Nonostante ormai sia conosciuto soprattutto per essere il volto del dating show di Maria De Filippi, la carriera dell’uomo non è iniziata in questo modo. Infatti, prima di approdare nel mondo del piccolo schermo, è stato un ballerino. Poi però ha deciso improvvisamente di cambiare strada. E in tanti si ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Momento di confessioni per. Ha scelto il suo profilo Instagram per rispondere a numerose domande, poste dai suoi follower in queste ore. L’di ‘Uomini e Donne’ ha deciso di mettersi a nudo e svelare tutti i suoi segreti al popolo della rete. Innanzitutto, al quesito riguardante i suoi presunti ritocchini al viso, ha ammesso: “Sì, qualcosina l’ho rifatta, ma non ho cambiato totalmente tutto”. Ora è arrivata un’altra rivelazione che riguarda aspetti lavorativi. Nonostante ormai sia conosciuto soprattutto per essere il volto del dating show di Maria De Filippi, la carriera dell’uomo non è iniziata in questo modo. Infatti, prima di approdare nel mondo del piccolo schermo, è stato un. Poi però ha deciso improvvisamente di cambiare strada. E insi ...

AmorosoOF : Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno lasciato costruire questo mio nuovo futuro. Grazie sem… - elenabonetti : È la domenica di Risurrezione e oggi è un richiamo alla forza della speranza. Per darle realtà abbiamo bisogno di c… - MatteoPedrosi : Ho lasciato a voi il giudizio sull’episodio perché mi ero ripromesso che oggi non avrei commentato errori arbitrali… - Floriyyyy : RT @saraferrara19: Cosa sia Erdogan lo sappiamo, ma perché Charles Michel non ha lasciato la sedia a Ursula Von der Leyen? #vonderLeyen #E… - andrea_falivene : RT @saraferrara19: Cosa sia Erdogan lo sappiamo, ma perché Charles Michel non ha lasciato la sedia a Ursula Von der Leyen? #vonderLeyen #E… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché lasciato GIACOMO CZERNY, UOMINI E DONNE/ Carolina: 'Non voglio piangere'. Martina... " Non mi porta in esterna perché mi dà più importanza" , dice Martina. A schierarsi dalla parte di ... spiegherà di non voler assolutamente lasciare la trasmissione, ma di aver lasciato lo studio per ...

Miss Sri Lanka finisce in rissa in diretta tv: la vincitrice derubata della corona perché divorziata (video) Pushpika De Silva ha lasciato il palco in lacrime, subito dopo, come ha scritto sui social, è andata in ospedale per farsi medicare delle piccole lesioni subite alla testa. La De Silva ha intenzione ...

Frosinone, non c'è tempo per i rimpianti. Domani si va a Verona ciociariaoggi.it " Non mi porta in esternami dà più importanza" , dice Martina. A schierarsi dalla parte di ... spiegherà di non voler assolutamente lasciare la trasmissione, ma di averlo studio per ...Pushpika De Silva hail palco in lacrime, subito dopo, come ha scritto sui social, è andata in ospedale per farsi medicare delle piccole lesioni subite alla testa. La De Silva ha intenzione ...