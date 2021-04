Per Ucb partnership con Microsoft e Talent Garden (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nuova collaborazione per Ucb e Microsoft, che inaugura una strategia pluriennale per combinare i servizi computazionali, il ‘cloud’ e l’intelligenza artificiale di Microsoft con le capacità di scoperta e sviluppo di farmaci di Ucb. “Microsoft fornirà tecnologia di intelligenza artificiale e scienziati applicati per lavorare a fianco dei nostri scienziati e dei nostri professionisti, con l’obiettivo di favorire la scoperta di nuove correlazioni e modelli, fondamentali per sviluppare farmaci nuovi e altamente personalizzati – sottolinea Ucb – Alcune attività relative alla scoperta di farmaci richiedono infatti l’analisi di set di dati ad alta dimensione o informazioni multimodali non strutturate, che la piattaforma di Microsoft può supportare, consentendo così ai nostri scienziati di scoprire nuovi farmaci in modo più ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nuova collaborazione per Ucb e, che inaugura una strategia pluriennale per combinare i servizi computazionali, il ‘cloud’ e l’intelligenza artificiale dicon le capacità di scoperta e sviluppo di farmaci di Ucb. “fornirà tecnologia di intelligenza artificiale e scienziati applicati per lavorare a fianco dei nostri scienziati e dei nostri professionisti, con l’obiettivo di favorire la scoperta di nuove correlazioni e modelli, fondamentali per sviluppare farmaci nuovi e altamente personalizzati – sottolinea Ucb – Alcune attività relative alla scoperta di farmaci richiedono infatti l’analisi di set di dati ad alta dimensione o informazioni multimodali non strutturate, che la piattaforma dipuò supportare, consentendo così ai nostri scienziati di scoprire nuovi farmaci in modo più ...

