' Penalizzati e discriminati' | sabato la protesta degli ambulanti a Lecco

Fare valere i propri diritti e protestare per la grave situazione economica in cui versano gli ambulanti. Fiva Confcommercio Lecco ha deciso di organizzare per sabato 10 aprile una manifestazione '...Il presidente della Fiva Confcommercio Lecco Rino Barbieri ': siamo costretti a 'mettere in piazza' la nostra disperazione' LECCO - Fare valere i propri diritti e protestare per la grave situazione economica in cui versano gli ...Il segretario provinciale Alessandro Balocco: "Cirio viene in piazza a manifestare spacciandosi come una sorta di politico dalla parte del popolo ma evidentemente si è scordato di tutte le promesse di ...L’Associazione “Scuole aperte Campania” e il Coordinamento “La scuola che vogliamo- Scuole diffuse in Puglia” hanno inviato una lettera congiunta al Ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi ...