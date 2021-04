Pd: Rosato, ‘da Letta cambio di passo ma su M5s non siamo d’accordo’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “In politica prevale senso di responsabilità, in questa ottica si deve leggere l’incontro di ieri tra Letta e Renzi. Rispetto al passato Letta sa benissimo come sono andate le cose all’epoca del famoso passaggio della campanella. In quel momento i gruppi parlamentari erano per la maggioranza guidati da persone vicine all’ex segretario Bersani e anche loro segnalarono la necessità di un cambio di passo al Governo”. Così Ettore Rosato di iv a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. “Oggi la situazione è diversa, bisogna pensare ad uscire dalla crisi e il Pd di Enrico Letta ha da subito cambiato passo anche nel riconoscere che Draghi è la persona giusta al posto giusto e che ci è stato un salto di qualità fra i due Governi. Su questo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “In politica prevale senso di responsabilità, in questa ottica si deve leggere l’incontro di ieri trae Renzi. Rispetto al passatosa benissimo come sono andate le cose all’epoca del famoso passaggio della campanella. In quel momento i gruppi parlamentari erano per la maggioranza guidati da persone vicine all’ex segretario Bersani e anche loro segnalarono la necessità di undial Governo”. Così Ettoredi iv a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. “Oggi la situazione è diversa, bisogna pensare ad uscire dalla crisi e il Pd di Enricoha da subito cambiatoanche nel riconoscere che Draghi è la persona giusta al posto giusto e che ci è stato un salto di qualità fra i due Governi. Su questo ...

