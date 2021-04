Pd: ok a nuova presidenza Gruppo Camera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Su proposta della presidente Debora Serracchiani, l'assemblea dei deputati Democratici ha approvato la nuova presidenza del Gruppo, che sarà composta da: vicepresidenti Piero De Luca con delega a Coordinamento dell'attività dell'area internazionale, Affari esteri, Politiche dell'Unione Eu, Difesa, Agricoltura, Coordinamento dell'attività legislativa e di indirizzo con il Gruppo Pd del Senato e con il Gruppo S&D al Parlamento europeo; Roberto Morassut con delega a Coordinamento delle attività dell'area Territorio, Ambiente e Lavori pubblici, Trasporti e telecomunicazioni, Giustizia; Marina Berlinghieri con delega all'attività di indirizzo (mozioni, risoluzioni), di controllo (Qt, interpellanze, interrogazioni). Fanno parte della presidenza i segretari di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Su proposta della presidente Debora Serracchiani, l'assemblea dei deputati Democratici ha approvato ladel, che sarà composta da: vicepresidenti Piero De Luca con delega a Coordinamento dell'attività dell'area internazionale, Affari esteri, Politiche dell'Unione Eu, Difesa, Agricoltura, Coordinamento dell'attività legislativa e di indirizzo con ilPd del Senato e con ilS&D al Parlamento europeo; Roberto Morassut con delega a Coordinamento delle attività dell'area Territorio, Ambiente e Lavori pubblici, Trasporti e telecomunicazioni, Giustizia; Marina Berlinghieri con delega all'attività di indirizzo (mozioni, risoluzioni), di controllo (Qt, interpellanze, interrogazioni). Fanno parte dellai segretari di ...

