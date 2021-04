Pd: Malpezzi, 'Renzi? Finora ha detto solo con chi non vuole stare' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Isabella Conti? Ogni territorio deciderà chi vuole candidare, questo sta nelle regole del gioco. detto questo Matteo Renzi deve dire con chi vuole stare, perchè Finora ha detto solo chi non vuole stare". Così la capogruppo Pd al Senato, Simona Malpezzi, a L'Aria che Tira su La7. "Noi vogliamo costruire un campo largo, vogliamo parlare a più mondi ed essere perno di una coalizione ampia, Renzi dovrà dire se vuole lavorare con questo tipo di coalizione. Per ora ci sono solo distinguo, tutti legittimi ma mi sembra che anche i suoi chiedano chiarimenti sul posizionamento di Italia Viva". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Isabella Conti? Ogni territorio deciderà chicandidare, questo sta nelle regole del gioco.questo Matteodeve dire con chi, perchèhachi non". Così la capogruppo Pd al Senato, Simona, a L'Aria che Tira su La7. "Noi vogliamo costruire un campo largo, vogliamo parlare a più mondi ed essere perno di una coalizione ampia,dovrà dire selavorare con questo tipo di coalizione. Per ora ci sonodistinguo, tutti legittimi ma mi sembra che anche i suoi chiedano chiarimenti sul posizionamento di Italia Viva".

