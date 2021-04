Paullo | incendio nella nuova centrale termica a pellet

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Fiamme innescate durante lavori di saldatura. Il Comune: «Non ci sono feriti né danni per l’ambiente». Il rogo ha intaccato parte delle coperture. Lucente (Insieme per): «Abbiamo sempre detto che la struttura è pericolosa»

Paullo, un incendio nella nuova centrale a biomasse della piscina

Fiamme innescate durante lavori di saldatura. Il Comune: «Non ci sono feriti né danni per l’ambiente». Il rogo ha intaccato parte delle coperture. Lucente (Insieme per Paullo): «Abbiamo sempre detto c ...Una scintilla improvvisa durante le operazioni di saldatura e poi la colonna grigia di fumo che si è alzata sopra il centro natatorio di Paullo. Nella mattinata, intorno alle 11, un incendio esploso n ...