Parma-Milan | Donnarumma vs Sepe | le parate dei portieri campani Video

Advertising

AntoVitiello : #Leao potrebbe recuperare per Parma, così come #Diaz. #Mandzukic ancora in dubbio e #Romagnoli si vedrà nel corso… - Gazzetta_it : #Milan alla resa dei... Conti: battere il Parma può 'costare' 7 milioni - MilanPress_it : Le parole del centrocampista rossonero #Krunic - MilanWorldForum : Krunic sul pareggio con la Samp e sul match con Parma Le dichiarazioni -) - LaCLMLRIDRA : @simostu9 È LA REGOLA. Tipo Puyol che tira lo schiaffo sulla mano a Piquè che mostra l’accendino all’arbitro. Tipo… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Milan

... non sembravamo il solito. Mi ha ricordato la partita contro lo Spezia: non siamo stati al nostro livello, sembravamo una squadra che non voleva vincere'.- 'Ci aspetta una gara tosta, ...E' quindi ultimato il recupero dei giocatori rossoneri e finalmente Pioli può tirare un sospiro di sollievo: l'emergenza assenze in casasembra davvero essersi risolta. A, nella sfida di ...Milano - Manovre di avvicinamento in casa Milan verso la sfida a Parma prevista nell’anticipo di sabato alle 18: questa mattina la squadra, al cospetto di Paolo Maldini e Frederic Massara, si è ritrov ...Il Milan è pronto a riabbracciare Rafael Leao: il portoghese oggi è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il match di sabato contro il Parma. Intervenuto sui ...