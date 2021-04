Parma-Milan, ancora out Romagnoli: confermata la coppia centrale (Di mercoledì 7 aprile 2021) In vista di Parma-Milan, in difesa ci sarà ancora il duo Kjaer-Tomori. Fermo ai box, infatti, il capitano Romagnoli. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 aprile 2021) In vista di, in difesa ci saràil duo Kjaer-Tomori. Fermo ai box, infatti, il capitano

Advertising

AntoVitiello : #Leao potrebbe recuperare per Parma, così come #Diaz. #Mandzukic ancora in dubbio e #Romagnoli si vedrà nel corso… - Gazzetta_it : #Milan alla resa dei... Conti: battere il Parma può 'costare' 7 milioni - MilanInter241 : Buone notizie per il #Milan: dopo Rafael #Leao, anche Brahim #Diaz e Mario #Mandzukic si sono allenati in gruppo. T… - MartinSa1988 : ???? #Milan - Finalmente #Mandzukic! Il croato torna in gruppo così come #BrahimDiaz! ?? - dragonerossoen1 : RT @MilanNewsit: Milan, Romagnoli ancora out: contro il Parma spazio di nuovo alla coppia Kjaer-Tomori -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Milan Futuro Inter, dagli USA una nuova opportunità Come già alcune società italiane hanno fatto ( Milan, Roma, Parma, Fiorentina e Spezia ) anche per il club nerazzurro si fa largo l'ipotesi di una nuova proprietà americana, anche se non si tratterà ...

Probabili formazioni Inter Sassuolo/ Quote, Darmian o D'Ambrosio dal primo minuto? ... ma durante l'isolamento domiciliare non è rimasto inattivo: il terzino ex Parma invece pare pronto ... in cima alla classifica di campionato: l'Inter è a + 8 dal primo rivale, il Milan, e non ha certo ...

Parma-Milan come Turris-Juve Stabia: lo strano derby di Sepe e Donnarumma La Gazzetta dello Sport ML – Brahim Diaz e Mandzukic in gruppo: le ultime da Milanello Nella giornata di ieri la buona notizia arrivata da Milanello ha riguardato il ritorno in gruppo di Rafael Leao. Finalmente l’attaccante portoghese ha superato i problemi muscolari ed ha ...

FOCUS SU TATTICA E RAPIDITÀ VERSO IL PARMA Forte vento anche questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata a colazione prima di scendere in campo per l'allenamento odierno. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic ...

Come già alcune società italiane hanno fatto (, Roma,, Fiorentina e Spezia ) anche per il club nerazzurro si fa largo l'ipotesi di una nuova proprietà americana, anche se non si tratterà ...... ma durante l'isolamento domiciliare non è rimasto inattivo: il terzino exinvece pare pronto ... in cima alla classifica di campionato: l'Inter è a + 8 dal primo rivale, il, e non ha certo ...Nella giornata di ieri la buona notizia arrivata da Milanello ha riguardato il ritorno in gruppo di Rafael Leao. Finalmente l’attaccante portoghese ha superato i problemi muscolari ed ha ...Forte vento anche questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata a colazione prima di scendere in campo per l'allenamento odierno. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic ...