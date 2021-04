Parma, infortunio Cyprien: lesione agli adduttori. Il report (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Parma si è allenato oggi in vista del match contro il Milan: sette gialloblù si sono allenati, esami clinici per Cyprien Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione ed attivazione seguiti da torelli e da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo. Wylan Cyprien si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione tendinea degli adduttori sinistra. Terapie per Valentin Mihaila e Yordan Osorio: entrambi si sono sottoposti ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni di rilievo. Lavoro differenziato per Juan Francisco Brunetta, Roberto Inglese, Yann ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilsi è allenato oggi in vista del match contro il Milan: sette gialloblù si sono allenati, esami clinici perIlCalcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina.ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione ed attivazione seguiti da torelli e da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo. Wylansi è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato unatendinea deglisinistra. Terapie per Valentin Mihaila e Yordan Osorio: entrambi si sono sottoposti ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni di rilievo. Lavoro differenziato per Juan Francisco Brunetta, Roberto Inglese, Yann ...

Advertising

MartinSa1988 : ???? #Milan - Finalmente #Mandzukic! Il croato torna in gruppo così come #BrahimDiaz! ?? - parmapress_24 : Parma, guaio Osorio: infortunio al soleo. Ma D'Aversa recupera Valenti - - Marco49340465 : RT @giovannibrenteg: La svolta della nostra stagione è stato l’infortunio di Vidal a Firenze. Solo allora Conte si è rassegnato a far gioca… - giovannibrenteg : La svolta della nostra stagione è stato l’infortunio di Vidal a Firenze. Solo allora Conte si è rassegnato a far gi… - BombeDiVlad : ?? #Parma: possibile stagione conclusa per #Zirkzee ?? La diagnosi del suo infortunio #LeBombeDiVlad #LBDV #News… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma infortunio Milan, Mandzukic e Brahim Diaz recuperati: ci saranno col Parma ... che potrà contare su di loro a partire dal prossimo impegno dei rossoneri, sabato alle 18:00 in trasferta contro il Parma . Mandzukic aveva riportato un infortunio muscolare nella settimana del ...

Milan, verso Parma: Pioli sorride, doppio recupero! ... che dopo aver ritrovato Rafael Leao, nella giornata di ieri, ha riabbracciato anche Brahim Diaz e Mario Mandzukic, che sono dunque pronti a tornare a disposizione per la trasferta di Parma. Per ...

Parma, infortunio Cyprien: lesione agli adduttori. Il report Calcio News 24 Quando torna Mandzukic? Milan, difficile la convocazione contro il Parma (Getty Images) Le novità sulle condizioni del centravanti croato che non gioca una partita, in campionato, dallo scorso 13 febbraio ...

Calciomercato Milan, clamoroso scambio con la Juventus: dialoghi continui L'allenatore avrà quindi a disposizione molte scelte per affrontare il Parma (GianlucaDiMarzio.com ... Mandzukic aveva riportato un infortunio muscolare nella settimana del derby, a metà febbraio, ...

... che potrà contare su di loro a partire dal prossimo impegno dei rossoneri, sabato alle 18:00 in trasferta contro il. Mandzukic aveva riportato unmuscolare nella settimana del ...... che dopo aver ritrovato Rafael Leao, nella giornata di ieri, ha riabbracciato anche Brahim Diaz e Mario Mandzukic, che sono dunque pronti a tornare a disposizione per la trasferta di. Per ...Le novità sulle condizioni del centravanti croato che non gioca una partita, in campionato, dallo scorso 13 febbraio ...L'allenatore avrà quindi a disposizione molte scelte per affrontare il Parma (GianlucaDiMarzio.com ... Mandzukic aveva riportato un infortunio muscolare nella settimana del derby, a metà febbraio, ...