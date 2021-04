Paolo Vallesi | Giovane per Sempre e il sogno di tirare un rigore nello stadio della Fiorentina

Advertising

GGermanelli : Paolo Vallesi - Il nuovo video 'Giovane per sempre' presentato al TG2 #tg2 #clodiomanagement #promozioneradiotv - cazzaro4k : @Figa_Nana A proposito, ma Paolo Vallesi? - GammaStereoRoma : Paolo Vallesi - La Forza Della Vita - radiocalabriafm : PAOLO VALLESI - DISEGNO LIBERO - radiocalabriafm : PAOLO VALLESI - L'AMORE È UN FIORE -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Vallesi

Giovane Per Sempre diè un ticket staccato dalla parete dell'esistenza. Con questo nuovo singolo il cantautore fiorentino ripercorre 30 anni di carriera, un lungo percorso fatto di musica, parole e suoni che ...Ha tenuto concerti e partecipato a festival in tutto il mondo e ha cantato al fianco di importanti artisti come Noa, Giò Di Tonno,, Mario Rosini, Giuseppe Milici. "Noi artisti siamo un ...di Cecina il Calamaio di Paolo Berretti in via della Repubblica ... A Montescudaio di Daniela Vallesi in p.zza Matteotti, 19. A Ponteginori di Leonardo Betti in via Volterrana, 75. A Riparbella di ...La musica dal vivo non si ferma, continuano le serate di grande spettacolo live delle audizioni dei 63 artisti selezionati da ...