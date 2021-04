Palestre, in un anno in fumo due miliardi di euro. Oltre 200mila professionisti senza lavoro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel 2020 in Italia, causa Covid e conseguenti restrizioni, la perdita economica del settore delle Palestre ammonta ad oggi a due miliardi di euro con Oltre 200mila professionisti senza un lavoro stabile. Il 40% delle attività dichiara di non sapere se ce la farà a resistere e quanto, e il 20%-25% dei club ritiene che non avrà più le risorse per sopravvivere alla crisi. È quanto emerge dalla survey di Ifo International Fitness Observatory, realizzata in collaborazione con la società Egeria. Coinvolti Oltre 6.600 club in tutta Italia e coordinata da Paolo Menconi, presidente dell’Osservatorio. Palestre, nel 2019 il settore era in crescita I dati parlano chiaro: nel 2019 il settore fitness in europa era ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel 2020 in Italia, causa Covid e conseguenti restrizioni, la perdita economica del settore delleammonta ad oggi a duediconunstabile. Il 40% delle attività dichiara di non sapere se ce la farà a resistere e quanto, e il 20%-25% dei club ritiene che non avrà più le risorse per sopravvivere alla crisi. È quanto emerge dalla survey di Ifo International Fitness Observatory, realizzata in collaborazione con la società Egeria. Coinvolti6.600 club in tutta Italia e coordinata da Paolo Menconi, presidente dell’Osservatorio., nel 2019 il settore era in crescita I dati parlano chiaro: nel 2019 il settore fitness inpa era ...

