Palermo zona rossa | sindacati | “Chiudere anche i supermarket la domenica”

PALERMO – Dopo l'istituzione della 'zona rossa' a Palermo per l'aumento dei contagi da Covid-19, i sindacati del settore commercio scrivono al sindaco, Leoluca Orlando, per chiedere la chiusura domenicale delle attività commerciali. In una lettera, indirizzata per conoscenza anche al governatore Nello Musumeci, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil chiedono a Orlando "misure ancor più restrittive che prevedano la chiusura domenicale di quegli esercizi commerciali, comprese le attività destinate alla vendita dei generi alimentari, per i quali è prevista l'apertura anche in zona rossa".

