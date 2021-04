Paga sicario su dark web per sfregiare la ex | arrestato

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - Cercava unnelweb perla ex compagna con l'acido. La polizia ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di un quarantenne lombardo, esperto informatico, funzionario di una grande azienda, per atti persecutori aggravati in danno della giovane ex fidanzata. È la prima volta che, attraverso un'investigazione su diversi piani operativi, reali e virtuali, gli investigatori del servizio polizia postale e delle comunicazioni, della squadra mobile e della polizia postale di Roma riescono a individuare tempestivamente e fermare il mandante di un grave delitto di violenza di genere, progettato nei minimi dettagli sulweb. Sembra la trama di un thriller contemporaneo in cui l'autore dà vita a un incubo: sullo sfondo ...

(Adnkronos) – Cercava un sicario nel dark web per sfregiare la ex compagna con l'acido. La polizia ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip del Tribunale di Roma, ne ...Ai domiciliai con l'accusa di atti persecutori aggravati, un 40enne lombardo, esperto informatico, funzionario di una grande azienda ...