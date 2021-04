Pacevecchia | autobus perde il controllo e impatta vettura in sosta FOTO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Tamponamento senza particolari conseguenze quello che si è verificato in mattinata a via Gramsci, nella zona popolare del rione. Undi linea, probabilmente per una mancata frenata, ha perso ile hato unaparcheggiata a bordo strada dal proprietario di una tavola calda. Una fortuna il fatto che al momento della colluttazione, non ci fossero avventori dell’attività di ristorazione, che soprattutto in tempo di covid creano una fila esterna per asportare prodotti per il pranzo. Sul posto sono giunti i vigili urbani e due mezzi della Trotta Mobility. L'articolo proviene da Anteprima24.it.