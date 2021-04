PAC-MAN 99, il battle royale debutta su Nintendo SwitchHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nintendo ha annunciato il debutto di PAC-MAN 99, un nuovo gioco in multiplayer per Switch con protagonista la leggendaria pallina gialla mangia fantasmi. Il titolo, che sarà incluso nell’abbonamento a Nintendo Switch Online, approderà sulla console ibrida alle 15 di oggi, 7 aprile, e metterà alla prova le abilità dei giocatori in coinvolgenti partite multiplayer. In perfetto stile battle royale, 99 utenti si scontreranno dunque nelle arene di PAC-MAN con l’obiettivo di sconfiggere tutti gli avversi sfruttando, ad esempio, i Power Pellet per rendere i fantasmi vulnerabili, mangiarli e inviare i devastanti Jammer Pac-Man per annientare gli altri giocatori. Il TOP di gamma più piccolo di Apple? Apple iPhone SE, in offerta oggi da LGR store a 428 euro oppure da Amazon a 531 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021)ha annunciato il debutto di PAC-MAN 99, un nuovo gioco in multiplayer per Switch con protagonista la leggendaria pallina gialla mangia fantasmi. Il titolo, che sarà incluso nell’abbonamento aSwitch Online, approderà sulla console ibrida alle 15 di oggi, 7 aprile, e metterà alla prova le abilità dei giocatori in coinvolgenti partite multiplayer. In perfetto stile, 99 utenti si scontreranno dunque nelle arene di PAC-MAN con l’obiettivo di sconfiggere tutti gli avversi sfruttando, ad esempio, i Power Pellet per rendere i fantasmi vulnerabili, mangiarli e inviare i devastanti Jammer Pac-Man per annientare gli altri giocatori. Il TOP di gamma più piccolo di Apple? Apple iPhone SE, in offerta oggi da LGR store a 428 euro oppure da Amazon a 531 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A ...

