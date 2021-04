Oltre 77mila minori in Italia sono affidati ai servizi sociali per aver subito violenze (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - sono 401.766 i bambini e ragazzi presi in carico dai servizi sociali in Italia, 77.493 dei quali sono vittime di maltrattamento. Questi i primi e pesanti dati che emergono dalle pagine della seconda indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, condotta da Terre des Hommes e Cismai, per l'Agia. L'indagine, realizzata tra luglio 2019 e marzo 2020, su dati del 2018, spiega una nota, si conferma un'esperienza robusta e significativa dal punto di vista statistico: ha infatti coperto un bacino effettivo di 2,1 milioni di minorenni residenti nei 196 Comuni Italiani coinvolti e selezionati dall'Istat. I maltrattamenti La forma di maltrattamento principale è rappresentata dalla patologia delle cure (incuria, discuria e ipercura) di ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI -401.766 i bambini e ragazzi presi in carico daiin, 77.493 dei qualivittime di maltrattamento. Questi i primi e pesanti dati che emergono dalle pagine della seconda indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in, condotta da Terre des Hommes e Cismai, per l'Agia. L'indagine, realizzata tra luglio 2019 e marzo 2020, su dati del 2018, spiega una nota, si conferma un'esperienza robusta e significativa dal punto di vista statistico: ha infatti coperto un bacino effettivo di 2,1 milioni di minorenni residenti nei 196 Comunini coinvolti e selezionati dall'Istat. I maltrattamenti La forma di maltrattamento principale è rappresentata dalla patologia delle cure (incuria, discuria e ipercura) di ...

