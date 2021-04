Olimpiadi Pechino 2022 | ipotesi boicottaggio occidentale? Gli Usa | “Ne discuteremo con gli alleati”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Le nazioni occidentali boicotteranno in massa i Giochi olimpici invernali di? L’è improbabile, ma bisogna prendere atto che, seppur molto remota, al momento esiste la possibilità di un’edizione delledella neve e del ghiaccio priva di svariati Paesi di primissimo piano, tra i quali potrebbe essere coinvolta in qualche modo persino l’Italia. Il punto è che nelle ultime settimane sta andando in scena un autentico braccio di ferro economico-diplomatico tra Occidente e Cina. Recentemente gli Stati Uniti, l’Unione Europea, la Gran Bretagna e il Canada hanno deciso di applicare una serie di sanzioni nei confronti di alcuni rappresentati di Paesi che violano i diritti umani, compresa appunto la Cina. Quest’ultima è finita sotto accusa per gli abusi perpetrati nei confronti degli Uiguri, una ...

McMaster ha affermato che il periodo dal 2022 in poi segna il momento 'di maggior pericolo' per Taiwan, sottolineando che questo coincide con la conclusione delleinvernali didel ...'Un approccio coordinato non sarebbe solo nel nostro interesse, ma anche nell'interesse dei nostri alleati e partner' ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, Ned PriceQuinta giornata dei Mondiali di curling decisamente negativa per l'Italia. Gli azzurri hanno perso entrambe le sfide contro Canada (7-4) e Russia (8-7). La Nazionale proverà ancora a staccare il pass ...Per la prima volta dal boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca nel 1980, gli USA stanno rifelttendo sul boicottaggio delle prossime Olimpiadi Invernali a Pechino ...