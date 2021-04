Olimpiadi invernali di Pechino | gli Usa valutano il boicottaggio con gli alleati

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha fatto sapere che sta parlando con glidella situazione dei diritti umani in Cina in vista delledidel prossimo anno. Un portavoce del dipartimento aveva suggerito che unolimpico per protestare contro gli abusi dei diritti della Cina fosse tra le possibilità. Ma un alto funzionario ha detto in seguito che unnon è ancora stato discusso. I gruppi per i diritti umani stanno protestando contro l’organizzazione dei Giochi dial via il 4 febbraio 2022. Hanno sollecitato undiplomatico o diretto per richiamare l’attenzione sugli abusi cinesi contro uiguri, tibetani e residenti di Hong Kong. Gli attivisti stanno anche contattando ...