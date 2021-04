Olesya, uno scrittore rivela il risultato della tv russa e qual è la vera famiglia della Rostova (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo show russo ‘Lasciali Parlare’ svelerà la verità di Olesya Rostova stasera alle 19:00, ma ormai il mistero pare risolto. Lo scrittore Matteo Grimaldi ieri notte ha rivelato che la ragazza russa che tutti speravamo fosse Denise Pipitone, in realtà non è la figlia di Piera Maggio. Pare infatti che ieri la Rostova negli studi di ‘Lasciali Parlare’ abbia incontrato la sua vera sorella biologica, Anastasia. Le due si sarebbero già aggiunte sui social e scambiate diversi like. “Siamo alla fine. Mi sono arrivate molte segnalazioni riguardanti la storia di Olesya Rostova e Denise Pipitone. Penso di poter dire che abbiamo una risposta. E io non intendo consentire ancora alla TV russa di speculare sulla speranza di Piera ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo show russo ‘Lasciali Parlare’ svelerà la verità distasera alle 19:00, ma ormai il mistero pare risolto. LoMatteo Grimaldi ieri notte hato che la ragazzache tutti speravamo fosse Denise Pipitone, in realtà non è la figlia di Piera Maggio. Pare infatti che ieri lanegli studi di ‘Lasciali Parlare’ abbia incontrato la suasorella biologica, Anastasia. Le due si sarebbero già aggiunte sui social e scambiate diversi like. “Siamo alla fine. Mi sono arrivate molte segnalazioni riguardanti la storia die Denise Pipitone. Penso di poter dire che abbiamo una risposta. E io non intendo consentire ancora alla TVdi speculare sulla speranza di Piera ...

