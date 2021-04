Olesya Rostova: stasera i risultati su Tv1, l’emittente russa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Verranno comunicati stasera i risultati del test del DNA di Olesya Rostova, la ragazza russa che cerca la madre e che potrebbe essere Denise Pipitone. La puntata del programma, “Lasciali parlare”, è già stata registrata, ma andrà in onda solo stasera. È chiaro dunque che Piera Maggio, il legale Giacomo Frazzitta e le altre donne che si sono sottoposte al test del DNA sono già a conoscenza dei risultati. Ma l’emittente televisiva è stata chiara: niente deve essere comunicato prima di stasera. Frazzitta, pur ritenendo inaccettabili i ricatti da parte dell’emittente, ha fatto sapere che comunque rispetterà quanto concordato con il legale di Olesya, dichiarando: “L’avvocato di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Verranno comunicatidel test del DNA di, la ragazzache cerca la madre e che potrebbe essere Denise Pipitone. La puntata del programma, “Lasciali parlare”, è già stata registrata, ma andrà in onda solo. È chiaro dunque che Piera Maggio, il legale Giacomo Frazzitta e le altre donne che si sono sottoposte al test del DNA sono già a conoscenza dei. Matelevisiva è stata chiara: niente deve essere comunicato prima di. Frazzitta, pur ritenendo inaccettabili i ricatti da parte del, ha fatto sapere che comunque rispetterà quanto concordato con il legale di, dichiarando: “L’avvocato di ...

