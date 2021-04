Olesya Rostova non è Denise Pipitone, si chiamerebbe Angela: le foto con sua sorella (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella puntata del programma russo Lasciali parlare registrata ieri in Russia, Olesya Rostova avrebbe finalmente conosciuto la verità sulla sua storia. Ed è una verità che non si incontra con la storia di Denise Pipitone. Stando alle prime indiscrezioni che trapelano dalla registrazione della puntata, ieri Olesya avrebbe incontrato nello studio della tv russa la sua vera famiglia. Infatti ci sarebbe stato il primo incontro con sua sorella biologica che su instagram, ha anche postato diverse foto dagli studi del programma. La somiglianza tra le due ragazze tra l’altro, lascia davvero senza parole. Olesya quindi non sarebbe Denise Pipitone ( e questo spiegherebbe anche perchè il legale della famiglia di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella puntata del programma russo Lasciali parlare registrata ieri in Russia,avrebbe finalmente conosciuto la verità sulla sua storia. Ed è una verità che non si incontra con la storia di. Stando alle prime indiscrezioni che trapelano dalla registrazione della puntata, ieriavrebbe incontrato nello studio della tv russa la sua vera famiglia. Infatti ci sarebbe stato il primo incontro con suabiologica che su instagram, ha anche postato diversedagli studi del programma. La somiglianza tra le due ragazze tra l’altro, lascia davvero senza parole.quindi non sarebbe( e questo spiegherebbe anche perchè il legale della famiglia di ...

