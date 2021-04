Olesya Rostova non è Denise Pipitone: le parole dell’avvocato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone: l’avvocato della famiglia ieri ha partecipato in collegamento alla trasmissione russa Denise PipitoneOlesya Rostova non è Denise Pipitone. Non è ancora andata in onda Lasciateli parlare, la trasmissione russa che si è occupata del caso ma ieri – quando è stata registrata – si è collegato anche Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la mamma di Denise. Qualcosa era già trapelato via social poi lo stesso legale ha confermato qual è stato l’esito dell’esame del Dna, come riportano varie testate. L’avvocato ha partecipato via Skype ma aveva spiegato di farlo a una sola condizione: conoscere prima del collegamento l’esito dell’esame che la ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021)non è: l’avvocato della famiglia ieri ha partecipato in collegamento alla trasmissione russanon è. Non è ancora andata in onda Lasciateli parlare, la trasmissione russa che si è occupata del caso ma ieri – quando è stata registrata – si è collegato anche Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la mamma di. Qualcosa era già trapelato via social poi lo stesso legale ha confermato qual è stato l’esito dell’esame del Dna, come riportano varie testate. L’avvocato ha partecipato via Skype ma aveva spiegato di farlo a una sola condizione: conoscere prima del collegamento l’esito dell’esame che la ...

