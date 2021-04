Olesya Rostova non è Denise Pipitone: indiscrezioni dalla Russia, oggi il verdetto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone . Stando alle indiscrezioni che filtrano dalla Russia, sarà questo il verdetto della trasmissione - registrata ieri - che andrà in onda oggi. Nel pomeriggio il... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 aprile 2021)non è. Stando alleche filtrano, sarà questo ildella trasmissione - registrata ieri - che andrà in onda. Nel pomeriggio il...

Advertising

RaiNews : #DenisePipitone , il legale di Piera Maggio ha ricevuto una mail dall'avvocato di Olesya Rostova. Per il Dna si dov… - rtl1025 : ?? ?? Verrà svelato il giorno di #Pasquetta in diretta televisiva sul primo canale russo, il gruppo sanguigno di… - occhio_notizie : ???? Olesya ha rivelato un dettaglio decisivo per la ricerca di Denise Pipitone La notizia: ???… - xjthatsamoree : RT @FunweekMag: #DenisePipitone, lo scrittore svela l'identitá di #OlesyaRostova: 'certezza al 100%' - LadyNews_ : Caso #DenisePipitone: #MatteoGrimaldi svela la verità sulla famiglia di #OlesyaRostova -