Olesya Rostova, il messaggio agli italiani sui social (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya scrive un nuovo messaggio sui social: ??????? ????? 3 ??????, ?? ????????, ?????? ?? ????? ?????. ? La traduzione automatica riporta: Oggi ci sarà la 3a edizione, non perdetela, l'Italia che stavate aspettando. ?Grazie alla segnalazione di un utente sara sepe ci riporta una più corretta traduzione: "Oggi ci sarà la terza puntata, non perdetevela, italiani aspettate". E non finisce qui.. Spunta anche una bandiera italiana. Hanno toccando davvero il fondo più becero? Andiamo per ordine e cerchiamo di capire ciò che sta succedendo.. Secondo indiscrezioni dalla Russia, non sarebbe Denise Pipitone, la giovane russa che ha monopolizzato l'attenzione dei media italiani negli ultimi giorni. Il vero nome di Olesya Rostova sarebbe infatti Angela Nikulina Zhuchkova e ...

