Olesya Rostova è Angela? Il mistero pare risolto: ecco chi è la bambina che la tv russa ha fatto passare per Denise Pipitone (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'appuntamento è per questa sera, finalmente la trasmissione russa «Lasciali Parlare» svelerà chi è Olesya Rostova. Tutti speravano che fosse Denise Pipitone, ma da come si evince da una serie di post e foto sui social, ci sono davvero poche speranze che sia la bimba siciliana scomparsa nel 2004. Olesya Rostova si chiama Angela? ecco cosa abbiamo scoperto Sono ore di attesa per il nostro Paese, specialmente per Piera Maggio che dopo anni nutre ancora la speranza di ritrovare la sua amata Denise ancora viva. Ma alcune foto e post Instagram confermerebbero che Olesya non è Denise. Il vero nome della ventenne sarebbe Angela. Nelle ultime ore avrebbe conosciuto sua ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'appuntamento è per questa sera, finalmente la trasmissione«Lasciali Parlare» svelerà chi è. Tutti speravano che fosse, ma da come si evince da una serie di post e foto sui social, ci sono davvero poche speranze che sia la bimba siciliana scomparsa nel 2004.si chiamacosa abbiamo scoperto Sono ore di attesa per il nostro Paese, specialmente per Piera Maggio che dopo anni nutre ancora la speranza di ritrovare la sua amataancora viva. Ma alcune foto e post Instagram confermerebbero chenon è. Il vero nome della ventenne sarebbe. Nelle ultime ore avrebbe conosciuto sua ...

Advertising

RaiNews : #DenisePipitone , il legale di Piera Maggio ha ricevuto una mail dall'avvocato di Olesya Rostova. Per il Dna si dov… - rtl1025 : ?? ?? Verrà svelato il giorno di #Pasquetta in diretta televisiva sul primo canale russo, il gruppo sanguigno di… - occhio_notizie : ???? Olesya ha rivelato un dettaglio decisivo per la ricerca di Denise Pipitone La notizia: ???… - xjthatsamoree : RT @FunweekMag: #DenisePipitone, lo scrittore svela l'identitá di #OlesyaRostova: 'certezza al 100%' - LadyNews_ : Caso #DenisePipitone: #MatteoGrimaldi svela la verità sulla famiglia di #OlesyaRostova -