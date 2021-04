«Olesya non ha lo stesso gruppo sanguigno di Denise Pipitone». Il verdetto dell’avvocato della famiglia alla tv russa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il gruppo sanguigno non è lo stesso. E quindi l’esame con il Dna non è più necessario. L’ultima parola sul legame tra Denise Pipitone, scomparsa 16 anni fa in Italia, e la ragazza russa Olesya Rostova è arrivato da Giacomo Frazzitta, l’avvocato della famiglia Pipitone. Per saperlo Frazzitta è dovuto volare fino a Mosca, dove è stata registrata la puntata della trasmissione Lasciali Parlare che da giorni sta cavalcando questa vicenda: «Durante la trasmissione di ieri pomeriggio a un certo punto è stata presentata una presunta sorella della protagonista del caso, anche lei russa, alla quale è stato chiesto cosa proverebbe nel caso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilnon è lo. E quindi l’esame con il Dna non è più necessario. L’ultima parola sul legame tra, scomparsa 16 anni fa in Italia, e la ragazzaRostova è arrivato da Giacomo Frazzitta, l’avvocato. Per saperlo Frazzitta è dovuto volare fino a Mosca, dove è stata registrata la puntatatrasmissione Lasciali Parlare che da giorni sta cavalcando questa vicenda: «Durante la trasmissione di ieri pomeriggio a un certo punto è stata presentata una presunta sorellaprotagonista del caso, anche leiquale è stato chiesto cosa proverebbe nel caso ...

