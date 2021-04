Oggi pomeriggio le nuove valutazioni dell'Ema sul vaccino di AstraZeneca (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Si conosceranno . L'Agenzia europea per i medicinali terrà, in proposito, una conferenza stampa alle ore 16 per comunicare le conclusioni della revisione del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) del vaccino Covid-19 di AstraZeneca e i legami con gli eventi tromboembolici verificatisi. Alla conferenza stampa interverranno, oltre alla direttrice esecutiva Emer Cooke, anche Sabine Straus, presidente del Prac e Peter Arlett, capo del Dipartimento di farmacovigilanza ed epidemiologia. Leggi su agi (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Si conosceranno . L'Agenzia europea per i medicinali terrà, in proposito, una conferenza stampa alle ore 16 per comunicare le conclusionia revisione del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) delCovid-19 die i legami con gli eventi tromboembolici verificatisi. Alla conferenza stampa interverranno, oltre alla direttrice esecutiva Emer Cooke, anche Sabine Straus, presidente del Prac e Peter Arlett, capo del Dipartimento di farmacovigilanza ed epidemiologia.

Advertising

borghi_claudio : Oggi pomeriggio sarò ospite di sky economia - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati oggi pomeriggio ai componenti del gruppo squadra. ??… - sulsitodisimone : Oggi pomeriggio le nuove valutazioni dell'Ema sul vaccino di AstraZeneca - sofia_marasco : Buongiorno ?? oggi devo scrivere due recensioni per il blog e pomeriggio ho anche lezione.... - mrpeanutbvtter : ok l’esame è andato e ora sto male per oggi pomeriggio -