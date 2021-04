Oggi la Lombardia riapre le scuole, ma non per tutti (Di mercoledì 7 aprile 2021) tutti in classe. O quasi. Oggi, mercoledì 7 aprile, regione Lombardia riapre le proprie scuole. Torneranno in aula, per decisione del governo Draghi, i piccoli alunni di nidi e asili e gli studenti ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 7 aprile 2021)in classe. O quasi., mercoledì 7 aprile, regionele proprie. Torneranno in aula, per decisione del governo Draghi, i piccoli alunni di nidi e asili e gli studenti ...

Advertising

pfmajorino : #Fontanavattene pochi minuti fa ha detto che in #Lombardia c'è stato 'qualche problema informatico'. No, siamo di f… - matteosalvinimi : Il Capo della Protezione civile Curcio: 'Lombardia numeri ragguardevoli, è la regione che ha vaccinato di più'. Su… - Maxdero : #vaccini la visita del generale #Figliuolo archivia il fallimentare modello Lombardia, per lasciare spazio al model… - CremaschiG : Oggi #GiornataMondialeDellaSalute ricordiamo che in #Italia #Lombardia è regione più ricca con più #sanità privata… - SergioSierra67 : RT @RegLombardia: #MobilitàElettrica Apre oggi, 7 aprile, il bando rivolto Enti pubblici per l'installazione di colonnine di ricarica per i… -