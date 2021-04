Oggi è un altro giorno, Pietro Masotti e Emanuel Caserio: sfida di corteggiamento per Jessica Morlacchi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo essere stati assenti nella puntata di martedì 6 aprile, Pietro Masotti e Emanuel Caserio sono tornati ad intrattenere il pubblico di Oggi è un altro giorno. I due volti noti de Il Paradiso delle Signore anche in questo strepitoso appuntamento hanno tenuto alto l'umore del pubblico da casa grazie ai loro esilaranti siparietti. Tra citazioni cinematografiche, poesie e canzoni, gli interpreti di Marcello e Salvatore hanno tirato fuori le loro doti artistiche per conquistare Jessica Morlacchi. Alla fine l'ex cantante dei Gazosa ha scelto soltanto uno di loro! Pietro Masotti e Emanuel Caserio tornano da Serena Bortone In una delle recenti puntate di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo essere stati assenti nella puntata di martedì 6 aprile,sono tornati ad intrattenere il pubblico diè un. I due volti noti de Il Paradiso delle Signore anche in questo strepitoso appuntamento hanno tenuto alto l'umore del pubblico da casa grazie ai loro esilaranti siparietti. Tra citazioni cinematografiche, poesie e canzoni, gli interpreti di Marcello e Salvatore hanno tirato fuori le loro doti artistiche per conquistare. Alla fine l'ex cantante dei Gazosa ha scelto soltanto uno di loro!tornano da Serena Bortone In una delle recenti puntate di ...

Advertising

Link4Universe : Oggi mi trovate LIVE per due eventi: da un lato abbiamo il lancio del razzo Falcon 9 della SpaceX con 60 sat. Starl… - pisto_gol : Oggi andando alla SSMessa sono passato dal campo di calcio intitolato a Raimondo Vianello. E mi è venuto in mente:… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Oggi Conte debutta col M5S. E il Fondo monetario elogia le misure economiche sue (e di Gualtier… - Evabarbara8 : RT @Sk89976225: Se in questo video si sta scusando, sono grata di non comprendere il turco. Guardate come lo hanno ridotto, guardate i suoi… - me_desaparecido : RT @GiorgiaMeloni: Le chiusure di Pasqua hanno inferto un altro colpo a tanti comparti, ma i ristori sono rimasti insufficienti. Oggi in Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti ... quando sono stati registrati +22.673 casi con un tasso di positività del 6,4%, si vede un altro ... Anche oggi, come ieri, nel bollettino sono conteggiati decessi avvenuti nei giorni scorsi in diverse ...

Più vicina la nuova fisica, ecco l'indizio più solido L'ANNUNCIO IN DIRETTA "Oggi è un giorno straordinario e atteso da molto tempo da tutta la comunità nternazionale della ... Il risultato ha confermato la misura ottenuta 20 anni fa ad un altro acceleratore di particelle ...

Maddalena Urbani poteva salvarsi. L’amica: “stava male dalla sera prima” Maddalena Urbani poteva salvarsi. Suo fratello Luca, intervistato a poche ore dalla sua morte, lo aveva sospettato sin da subito ed ora quel sospetto ...

Avanti un altro, Sara Croce: conoscete il suo percorso di studi? La vediamo ogni sera ad Avanti un altro, il game show di Canale 5: Sara Croce veste il ruolo della Bonas, conoscete il suo percorso di studi?

... quando sono stati registrati +22.673 casi con un tasso di positività del 6,4%, si vede un... Anche, come ieri, nel bollettino sono conteggiati decessi avvenuti nei giorni scorsi in diverse ...è un giorno straordinario e atteso da molto tempo da tutta la comunità nternazionale della ... Il risultato ha confermato la misura ottenuta 20 anni fa ad unacceleratore di particelle ...Maddalena Urbani poteva salvarsi. Suo fratello Luca, intervistato a poche ore dalla sua morte, lo aveva sospettato sin da subito ed ora quel sospetto ...La vediamo ogni sera ad Avanti un altro, il game show di Canale 5: Sara Croce veste il ruolo della Bonas, conoscete il suo percorso di studi?