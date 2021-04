Nuovo Decreto Draghi Aprile 2021: tutte le nuove regole e limitazioni per le zone arancioni e rosse (Di mercoledì 7 aprile 2021) Entrano in vigore oggi e saranno valide fino al 30 Aprile le nuove misure restrittive del Decreto Draghi, il secondo di questo esecutivo. L’Italia continuerà a restare divisa in fasce colorate, ma solo in due zone: quelle arancioni e quelle rosse, con tutte le disposizioni che abbiamo imparato a conoscere in questi lunghi mesi di pandemia. Ma cosa cambia e quali sono le novità? LEGGI QUI IL Nuovo Decreto Draghi Nuovo Decreto Draghi: cosa cambia da oggi, tutte le misure Nessuna zona gialla fino al 30 Aprile, anche se c’è la possibilità di apportare delle modifiche e allentare le misure solo in quei territori dove si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Entrano in vigore oggi e saranno valide fino al 30lemisure restrittive del, il secondo di questo esecutivo. L’Italia continuerà a restare divisa in fasce colorate, ma solo in due: quellee quelle, conle disposizioni che abbiamo imparato a conoscere in questi lunghi mesi di pandemia. Ma cosa cambia e quali sono le novità? LEGGI QUI IL: cosa cambia da oggi,le misure Nessuna zona gialla fino al 30, anche se c’è la possibilità di apportare delle modifiche e allentare le misure solo in quei territori dove si ...

