Nuovi farmaci anti Covid: gli inibitori delle proteasi e gli anticorpi monoclonali. Che cosa sono, perché funzionano, a che punto sono (Di mercoledì 7 aprile 2021) Covid-19, cure e vaccini alleati contro SARS-CoV-2. A causa del virus sono decedute nel mondo 2,87 milioni di persone, in Italia 112mila. Grazie alla nuova molecola di Pfizer e agli anticorpi monoclonali attualmente utilizzati in Italia la scienza confida di migliorare le opzioni di sopravvivenza dei pazienti fragili e più esposti al rischio di sviluppare forme severe di malattia. Mentre la comunicazione concentra le sue attenzioni sul vaccino e tenacemente sfida le notevoli resistenze della popolazione “scettica”, la ricerca scientifica sembra promettere anche nuove terapie efficaci per il trattamento dei pazienti sintomatici. L’azienda farmaceutica Pfizer ha ottenuto incoraggianti risultati dalla sperimentazione in vitro e su animali della molecola PF-07321332 e ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 aprile 2021)-19, cure e vaccini alleati contro SARS-CoV-2. A causa del virusdecedute nel mondo 2,87 milioni di persone, in Italia 112mila. Grazie alla nuova molecola di Pfizer e aglicorpiattualmente utilizzati in Italia la scienza confida di migliorare le opzioni di sopravvivenza dei pazienti fragili e più esposti al rischio di sviluppare forme severe di malattia. Mentre la comunicazione concentra le sue attenzioni sul vaccino e tenacemente sfida le notevoli resistenze della popolazione “scettica”, la ricerca scientifica sembra promettere anche nuove terapie efficaci per il trattamento dei pazienti sintomatici. L’azienda farmaceutica Pfizer ha ottenuto incoraggirisultati dalla sperimentazione in vitro e su animali della molecola PF-07321332 e ...

LudoCard : @AnaFloraCastro1 Senti, se il vaccino è approvato dall’EMA vuol dire che può essere messo in commercio. Per di più… - GDavicino : Col terrore per il covid che è perfettamente curabile con farmaci comuni, spingono a vaccinarsi in massa. Ma i… - Mauro39201502 : @paolobocciarel1 @lucianoghelfi @VincenzoOrab96 Prassi comune per i farmaci nuovi. Spesso vengono stoppati, rivisti… - spe1977 : @il_laocoonte Dal Blog di Peter F. Mayer, pubblicista in materia di scienza e tecnologia, dei dati interessanti su… - EInformazione : MIELOMA MULTIPLO: IN ITALIA 5.800 NUOVI CASI OGNI ANNO. I FARMACI IMMUNOMODULANTI “SPINA DORSALE” DEL TRATTAMENTO T… -