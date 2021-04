Nuova escalation nella guerra segreta tra Israele e Iran, mentre a Vienna riprendono i colloqui con gli Usa (Di mercoledì 7 aprile 2021) La guerra clandestina in corso da un anno e mezzo tra Israele e Iran potrebbe essere entrata in una Nuova fase con il sospetto attacco a una nave Iraniana nel Mar Rosso, nel giorno in cui a Vienna sono iniziati i colloqui “indiretti” tra Stati Uniti e Iran per ripristinare l’accordo per il nucleare Iraniano del 2015. La nave cargo Saviz, ritenuta un’imbarcazione militare, è stata colpita il 6 aprile da un’esplosione mentre si trovava nel Mar Rosso, a largo di Gibuti. Secondo l’agenzia di stampa Iraniana Tasnim, vicina alle Guardie rivoluzionarie Iraniane, la Saviz è stata attaccata da una mina. Il ministero degli Esteri Iraniano ha dichiarato che l’incidente ha ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Laclandestina in corso da un anno e mezzo trapotrebbe essere entrata in unafase con il sospetto attacco a una naveiana nel Mar Rosso, nel giorno in cui asono iniziati i“indiretti” tra Stati Uniti eper ripristinare l’accordo per il nucleareiano del 2015. La nave cargo Saviz, ritenuta un’imbarcazione militare, è stata colpita il 6 aprile da un’esplosionesi trovava nel Mar Rosso, a largo di Gibuti. Secondo l’agenzia di stampaiana Tasnim, vicina alle Guardie rivoluzionarieiane, la Saviz è stata attaccata da una mina. Il ministero degli Esteriiano ha dichiarato che l’incidente ha ...

Advertising

OI_journal : [#Rassegna Africa Subsahariana] • Etiopia: aumentano le tensioni con Sudan ed Egitto • Camerun: nuova escalation di… - periodicodaily : Russia-Ucraina: una nuova escalation in corso #RussiaUcraina #Russia #Ucraina @Billa42_ - Billa42_ : Russia-Ucraina: una nuova escalation in corso - LadyShaker84 : RT @IlZebraapois: Nuova escalation militare nel Donbas(Ucraina).Il Comando Militare in Europa (EUCOM) innalza il livello di allerta mentre… - LuigiIvanV : RT @IlZebraapois: Nuova escalation militare nel Donbas(Ucraina).Il Comando Militare in Europa (EUCOM) innalza il livello di allerta mentre… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova escalation Outriders - Recensione ... Stadia e console di vecchia e nuova generazione. Sette giorni piuttosto impegnativi alla ricerca ... così al cardiopalma che è facile perdersi nell'escalation di budella e piombo che imbrattano e ...

Erdogan, niente sedia d'onore per von der Leyen perché donna: lasciata sul divano L'Ue promette di presentare presto una nuova proposta con risorse aggiuntive ai 6 miliardi ...sottolineato positivamente 'la ripresa dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia ' e la de - escalation ...

Turchia: Michel, serve una prolungata de-escalation La Nuova Sardegna La pace nel Donbass si sta allontanando Da Kiev – “Kiev non molla e Mosca non cede”: concludevamo con queste parole l’ultimo articolo del 2020 sul conflitto in corso nei territori orientali dell’Ucraina. L’anno nuovo avrebbe potuto essere q ...

La Nuova del 7 aprile: la Sardegna fra nuovi contagi e speranza con l'arrivo di 40mila vaccini Per la politica, la maggioranza cerca di superare le fibrillazioni con un vertice che servi a smussare gli angoli. Sulla Nuova Sardegna del 7 aprile in evidenza l'escalation dei contagi Covid in centr ...

... Stadia e console di vecchia egenerazione. Sette giorni piuttosto impegnativi alla ricerca ... così al cardiopalma che è facile perdersi nell'di budella e piombo che imbrattano e ...L'Ue promette di presentare presto unaproposta con risorse aggiuntive ai 6 miliardi ...sottolineato positivamente 'la ripresa dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia ' e la de -...Da Kiev – “Kiev non molla e Mosca non cede”: concludevamo con queste parole l’ultimo articolo del 2020 sul conflitto in corso nei territori orientali dell’Ucraina. L’anno nuovo avrebbe potuto essere q ...Per la politica, la maggioranza cerca di superare le fibrillazioni con un vertice che servi a smussare gli angoli. Sulla Nuova Sardegna del 7 aprile in evidenza l'escalation dei contagi Covid in centr ...