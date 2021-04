(Di mercoledì 7 aprile 2021) La giovane stella delse, Shomailprimato del mondo dei 200vincendo in 2’06?40 la gara dei campionato nazionali validi comeper l’Olimpiade di Tokyo. Il ventenne nipponico, dunque, migliora di 26 centesimi il precedentedetenuto dal russo Anton Chupkov, realizzato ai Mondiali di Gwangju del 2019.si è detto estremamente soddisfatto della sua prestazione: “Ho stabilito il primato del mondo, ma ciò che per me veramente conta è l’oro dei Giochi”. Secondo posto per Ryuya Mura, qualificatosi anche lui per l’Olimpiade. SportFace.

Advertising

RaiSport : ?? #Sato fa il nuovo #record del mondo nei 200 #rana Ai trials giapponesi migliorato il primato del russo Chupkov:… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Nuoto, Trials Giappone: #Sato stabilisce il nuovo record mondiale nei 200 rana - sportface2016 : #Nuoto, Trials Giappone: #Sato stabilisce il nuovo record mondiale nei 200 rana - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Trials Giappone, Sato mette a segno un nuovo record del mondo nei 200 rana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Trials Giappone, Sato mette a segno un nuovo record del mondo nei 200 rana -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Trials

Agenzia ANSA

Shoma Sato, ventenne 'stella'delgiapponese, ha stabilito il nuovo primato del mondo dei 200 rana vincendo in 2'06"40 la gara dei campionati nazionali validi comeper l'Olimpiade di Tokyo. Il tempo di Sato ha migliorato ...Comunque andrà, l'Olimpiade di casa è già vinta per Rikako, colpita dalla leucemia nel 2019, guarita, tornata in vasca e ora capace di un 57'77 nei 100 farfalla neigiapponesi, sufficiente per ...Shoma Sato, ventenne 'stella' del nuoto giapponese, ha stabilito il nuovo primato del mondo dei 200 rana vincendo in 2'06"40 la gara dei campionato nazionali validi come Trials per l'Olimpiade di Toky ...Tokyo è già al centro di tutto. Gli organizzatori dei Giochi hanno annunciato la cancellazione del test-event di pallanuoto dopo quelli di tuffi e nuoto sincronizzato, a causa dell'emergenza sanitaria ...