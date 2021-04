Non solo Pirlo, quanti precari della Juventus: ecco chi si gioca il futuro (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Juventus si gioca il rush finale della sua stagione, mancano dieci partite in campionato per garantirsi l’accesso alla Champions League e un futuro più stabile. Non c’è solo Pirlo a giocarsi il futuro, l’obiettivo minimo della Juventus è garantirsi l’accesso alla Champions League e portare a casa con la Coppa Italia il secondo trofeo stagionale. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lasiil rush finalesua stagione, mancano dieci partite in campionato per garantirsi l’accesso alla Champions League e unpiù stabile. Non c’èrsi il, l’obiettivo minimoè garantirsi l’accesso alla Champions League e portare a casa con la Coppa Italia il secondo trofeo stagionale. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Noemi a Le Iene: "Ho subito bullismo per il mio peso, ora perché sono dimagrita" La cantante Noemi , intervistata dal programma televisivo Le Iene , ha rivelato che è stata vittima di bullismo prima per il suo peso e poi per il dimagrimento. Non solo dalle sue parole emerge una tesi inquietante, ossia quella per cui l'odio social è sempre in agguato: sono le parole che purtroppo siamo ormai abituati a leggere in ogni commento sui social ...

Creed 3, Sylvester Stallone annuncia che non sarà nel film Non solo Stallone ha spiegato come la pellicola si farà ma ha voluto dare una notizia in esclusiva alla giovane fan: "Il film si farà ma io non ci sarò". Creed 3, cosa sappiamo approfondimento The ...

Auto showgirl Enardu incendiata, individuato l'autore Denunciato un 37enne di Quartu, personaggio già noto alle forze dell'ordine, accusato di essere l'autore non solo del rogo dell'auto della showgirl, ma anche di altri episodi simili. Il giovane ha ...

L’Hertha Berlino licenzia l’allenatore dei portieri per frasi razziste e omofobe La squadra tedesca manda via l’ungherese Zsolt Petry dopo un’intervista al quotidiano «Magyar Nemzet». In una dichiarazione ritratta tutto, ma ormai è troppo tardi ...

