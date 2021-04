“Non mi piace chi lo spaccia per omaggio ruspante”: Michelle Hunziker sta con la figlia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continua a tenere banco la spinosa questione del catcalling, la triste molestia verbale ululata o fischiata per strada. L’ultima a denunciarlo era stata Aurora Ramazzotti in una recente diretta su Instagram, dove si era lamentata degli apprezzamenti ricevuti mentre faceva jogging. La denuncia ha rilanciato l’argomento e se da un lato sono arrivati molti messaggi di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continua a tenere banco la spinosa questione del catcalling, la triste molestia verbale ululata o fischiata per strada. L’ultima a denunciarlo era stata Aurora Ramazzotti in una recente diretta su Instagram, dove si era lamentata degli apprezzamenti ricevuti mentre faceva jogging. La denuncia ha rilanciato l’argomento e se da un lato sono arrivati molti messaggi di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

VittorioSgarbi : #roma2021 #rinascimento #sgarbisindaco Non mi piace questo centrodestra che perde tempo: fa il gioco degli avversar… - borghi_claudio : @melississima6 @fdragoni Si ma non è che se diciamo che nessun compromesso è accettabile poi succede quello che pia… - ilfoglio_it : A Draghi, Mimmo Parisi non piace affatto, e a confermarlo presidente dell'Anpal è oggi il ministro del Lavoro Orlan… - Vitamag1 : RT @vane___96: I turchi non hanno capito un cazzo della frase detta da Kerem perché la stanno usando a loro piacimento solo per attaccarlo,… - plowiue : penso di essere l’unica a cui non piace sta ship, lo amerò sempre e per sempre con grace non riesco proprio a farme… -